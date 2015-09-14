Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Несмотря на падение цен на нефть на мировом рынке, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продолжает реализацию всех проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Реализация всех проектов в рамках самого крупного проекта - Южного газового коридора продолжается. Нет никаких проблем с этим".

Р.Абдуллаев отметил, что строительство нефтеперерабатывающего завода Star в Турции успешно продвигается. Завод будет сдан в эксплуатацию, как и намечалось, к концу 2017 года и все работы сейчас проводятся в соответствии с планом.

Первый этап проекта строительства порта Petlim на полуострове Petkim в регионе Алиага Измира находится на стадии завершения: "Финансирование данного проекта также завершено. Как вы знаете, Goldman Sachs обладает 30%-ной долей участия в проекте порта. Это означает прибыльность проекта".

Президент SOCAR отметил, что проблем с реализацией проектов в Азербайджане также нет.