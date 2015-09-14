 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​SOCAR продолжает реализацию всех проектов

    Ровнаг Абдуллаев: Проблем с реализацией данных проектов нет

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Несмотря на падение цен на нефть на мировом рынке, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продолжает реализацию всех проектов. 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Реализация всех проектов в рамках самого крупного проекта - Южного газового коридора продолжается. Нет никаких проблем с этим".

    Р.Абдуллаев отметил, что строительство нефтеперерабатывающего завода Star в Турции успешно продвигается. Завод будет сдан в эксплуатацию, как и намечалось, к концу 2017 года и все работы сейчас проводятся в соответствии с планом.

    Первый этап проекта строительства порта Petlim на полуострове Petkim в регионе Алиага Измира находится на стадии завершения: "Финансирование данного проекта также завершено. Как вы знаете, Goldman Sachs обладает 30%-ной долей участия в проекте порта. Это означает прибыльность проекта".

    Президент SOCAR отметил, что проблем с реализацией проектов в Азербайджане также нет. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi