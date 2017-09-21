SOCAR продал на внутреннем рынке 1,4 млн тонн бензина за последний год

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ С сентября 2016-го по сентябрь текущего на внутреннем рынке Азербайджана реализовано 4 216,7 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент SOCAR по переработке Давид Мамедов в статье, опубликованной в посвященному Дню нефтяников специальном выпуске газеты "Ики cахиль".

Он отметил, что на внутреннем рынке продано 1 403,5 тыс. тонн бензина, 573,5 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, 1 221,9 тыс. тонн дизельного топлива, 1 017,8 тыс. тонн сжиженного газа, битума, печного мазута и пр. нефтепродуктов.

Кроме того, в различные страны было экспортировано 1 206,1 тыс. тонн нефтепродуктов. Из них 70 тыс. тонн пришлось на топливо для реактивных двигателей, 660,6 тыс. тонн - дизельное топливо, 214,1 тыс. тонн - нефтяной кокс, 261,4 тыс. тонн – пр.

Таким образом, 78% произведенных нефтепродуктов направлено на удовлетворение внутреннего спроса, 22% - на экспорт.

По его словам, показатель глубины переработки нефти составил 91,5%.