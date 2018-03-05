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    SOCAR продал 239 тыс. тонн нефтепродуктов в Украине в 2017 году

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продала в Украине 239 тыс. тонн нефтепродуктов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров по итогам деятельности за 2017 год.

    "В прошлом году на 61 автозаправочной станции SOCAR в Украине было продано 239 тыс. тонн нефтепродуктов и 434 млн кубометров природного газа", - говорится в отчете.

    Напомним, что SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания SOCAR в Украине, действует с 2008 года.

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