SOCAR продал 239 тыс. тонн нефтепродуктов в Украине в 2017 году

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продала в Украине 239 тыс. тонн нефтепродуктов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров по итогам деятельности за 2017 год.

"В прошлом году на 61 автозаправочной станции SOCAR в Украине было продано 239 тыс. тонн нефтепродуктов и 434 млн кубометров природного газа", - говорится в отчете.

Напомним, что SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания SOCAR в Украине, действует с 2008 года.