​SOCAR пробурит 81 скважину за два года

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует бурение 81 скважины на 9 основаниях месторождения "Глубоководный Гюнешли".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"В соответствии со стратегией развития проводятся бурильные работы. На месторождении "Глубоководный Гюнешли" построено основание №7, ведутся бурильные работы. На месторождении "Булла-дениз" сдано в эксплуатацию основание №6, где начаты бурильные работы", - отметил глава компании.

Президент SOCAR отметил, что планируется строительство еще нескольких платформ: "Принято решение о строительстве глубоководного морского основания №7A на месторождении "Глубоководный Гюнешли". В основном, здесь будут пробурены газовые скважины. За счет бурения 81 скважины мы нарастим добычу нефти и газа".