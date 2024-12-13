SOCAR привлекает средства у итальянского банка

12:55

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала соглашение о привлечении финансовых средств с итальянским банком Intesa Sanpaolo.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, соглашение было подписано в рамках поездки делегации Госнефтекомпании во главе с вице-президентом Зауром Гурбановым в Милан, где состоялись встречи с руководством банка и его дочерней структурой Vseobecna Uverova.

На переговорах обсуждалось дальнейшее расширение сотрудничества.

Также были организованы встречи с действующими и потенциальными инвесторами из Италии по облигациям SOCAR, находящимся в обращении на международных финансовых рынках.

Кроме этого, на встречах была представлена детальная информация о текущей ситуации на финансовом рынке, показателях SOCAR, ее рейтингах и планах в области зеленой энергетики.