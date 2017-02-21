SOCAR приступил к торговле природным газом в Украине

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Торговый дом SOCAR Ukraine, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, начала торговать природным газом на внутреннем рынке Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

По информации, 30 декабря 2016 года SOCAR Ukraine заключила договор с компанией "ЭРУ Трейдинг" о закупке до 131 млн кубометров газа.

До этого, 14 декабря 2016 года компания подписала договор с "Укртрансгазом" на транспортировку 180 млн кубометров природного газа с января по декабрь 2017 года.

Сейчас ТД SOCAR Ukraine участвует в тендере на поставку 36,6 млн кубометров газа компании "Укрзализныци".