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    SOCAR приступил к торговле природным газом в Украине

    SOCAR Ukraine заключила договор с компанией ЭРУ Трейдинг о закупке до 131 млн кубометров газа

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Торговый дом SOCAR Ukraine, дочерняя компания Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в Украине, начала торговать природным газом на внутреннем рынке Украины.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

    По информации, 30 декабря 2016 года SOCAR Ukraine заключила договор с компанией "ЭРУ Трейдинг" о закупке до 131 млн кубометров газа.

    До этого, 14 декабря 2016 года компания подписала договор с "Укртрансгазом" на транспортировку 180 млн кубометров природного газа с января по декабрь 2017 года.

    Сейчас ТД SOCAR Ukraine участвует в тендере на поставку 36,6 млн кубометров газа компании "Укрзализныци".

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