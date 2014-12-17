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    Компания SOCAR приступила к бурению новой скважины

    Новую скважину бурят на месторождении Остров Пираллахи-суша

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Трест комплексных буровых работ Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) начал бурение новой скважины №1 178 на месторождении Остров Пираллахи-суша. Об этом Report сообщили в пресс-службе ГНКАР.

    Проектная глубина скважины, бурение которой будет осуществляться до продуктивного пласта Кирмакинской свиты по заказу Нефтегазодобывающего управления "Абшероннефть", составит 590 метров.

    Согласно расчету геологов, ожидаемый суточный дебит скважины составит 4-5 тонн нефти. 

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