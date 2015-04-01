SOCAR приступает к финансированию своей доли в TANAP

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания (SOCAR) Азербайджана начинает финансирование собственного долевого участия в проекте Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Как сообщает Report со ссылкой на Cistran Finance, SOCAR и турецкая компания BOTAS обладают 88% акций проекта. Оставшиеся 12% акций намерена приобрести компания BP.

Отметим, что проект TANAP должен к 2018 году начать доставлять газ в Турцию, а в 2020 году - поставлять газ для европейских потребителей.

Для строительства трубопровода были выбраны компании Sicim-Yuksel-Akkord Adi Ortakligi, Tefken Insaat ve Tesisat A.S. и Fernas Insaat A.S.