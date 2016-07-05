​SOCAR присоединился к заседанию Руководящего комитета Глобального партнерства Всемирного банка

Баку. 5 июля. REPORT. AZ/ Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Рафига Гусейнзаде приняла участие в заседании Руководящего комитета Глобального партнерства Всемирного банка по сокращению факельного сжигания газа (GGFR) в Лондоне.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на мероприятии участвовали руководители ведущих компаний нефтяной промышленности, международных финансовых структур, фондов и банков. Р.Гусейнзаде в своем выступлении широко проинформировала участников заседания о деятельности SOCAR по охране окружающей среды, снижению негативных воздействий в связи с глобальным потеплением, особо подчеркнув сотрудничество компании с Всемирным банком в сфере экологии.

Участники мероприятия высоко оценили деятельность SOCAR в сфере охраны окружающей среды. Особо подчеркнуто, что SOCAR – одна из первых компаний, присоединившихся к инициативе GGFR, что является положительным примером для других компаний и стран.