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SOCAR присоединился к программе "Партнерство по нефтегазовому метану"

SOCAR присоединился к программе "Партнерство по нефтегазовому метану" Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) присоединилась к программе "Партнерство по нефтегазовому метану" (OGMP 2.0).
Энергетика
6 августа 2024 г. 10:08
SOCAR присоединился к программе Партнерство по нефтегазовому метану

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) присоединилась к программе "Партнерство по нефтегазовому метану" (OGMP 2.0).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, присоединившись к этому партнерству, SOCAR получил возможность приобретать, применять лучшие практики в области защиты окружающей среды в глобальном энергетическом секторе, а также предоставлять более подробную отчетность по выбросам метана в соответствии с требованиями международных стандартов.

Отметим, что программа OGMP 2.0 ставит перед собой цель уменьшить негативное влияние метана в нефтегазовом секторе, содействовать деятельности по сокращению выбросов и обеспечить прозрачную отчетность с применением передовых методов.

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Версия на английском языке SOCAR joins Oil and Gas Methane Partnership
Версия на азербайджанском языке SOCAR “Neft Qaz Metan Tərəfdaşlığı”na qoşulub

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