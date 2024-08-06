SOCAR присоединился к программе "Партнерство по нефтегазовому метану"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) присоединилась к программе "Партнерство по нефтегазовому метану" (OGMP 2.0).

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) присоединилась к программе "Партнерство по нефтегазовому метану" (OGMP 2.0).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, присоединившись к этому партнерству, SOCAR получил возможность приобретать, применять лучшие практики в области защиты окружающей среды в глобальном энергетическом секторе, а также предоставлять более подробную отчетность по выбросам метана в соответствии с требованиями международных стандартов.

Отметим, что программа OGMP 2.0 ставит перед собой цель уменьшить негативное влияние метана в нефтегазовом секторе, содействовать деятельности по сокращению выбросов и обеспечить прозрачную отчетность с применением передовых методов.