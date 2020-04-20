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SOCAR присоединился к акции "Вместе мы сильнее"

SOCAR присоединился к акции "Вместе мы сильнее"

С целью оказания помощи нуждающимся в период особого карантинного режима Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) примкнула к социальной акции Фонда Гейдара Алиева "Вместе мы сильнее".

Как передает Report, об это сообщается на странице компании в соцсетях.

Сообщается, что обратившимся на созданный по инициативе Фонда "кол-центр - 150" Общественного объединения "Региональное развитие" малообеспеченным семьям были направлены преимущественно продуктовые комплекты: "Примкнув к этой акции, SOCAR еще раз продемонстрировал солидарность".

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