SOCAR присоединился к акции "Вместе мы сильнее"

С целью оказания помощи нуждающимся в период особого карантинного режима Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) примкнула к социальной акции Фонда Гейдара Алиева "Вместе мы сильнее".

Как передает Report, об это сообщается на странице компании в соцсетях.

Сообщается, что обратившимся на созданный по инициативе Фонда "кол-центр - 150" Общественного объединения "Региональное развитие" малообеспеченным семьям были направлены преимущественно продуктовые комплекты: "Примкнув к этой акции, SOCAR еще раз продемонстрировал солидарность".