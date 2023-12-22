SOCAR приобрел активы компании Equinor в Азербайджане

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала документы о приобретении долей участия норвежской компании Equinor в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), "Карабах" и Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подписала документы о приобретении долей участия норвежской компании Equinor в проектах "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), "Карабах" и Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC).

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Документ был подписан в рамках встречи президента SOCAR Ровшана Наджафа с делегацией компании Equinor во главе с исполнительным вице-президентом по международной разведке и добыче Филиппом Матье.

Отметим, что до сделки доля участия Equinor в АЧГ составляла 7,27%, BTC - 8,71%, месторождении “Карабах” - 50%. Доля участия SOCAR в АЧГ составила 25%, в BTC - 25%, месторождении “Карабах” - 50%.

Сделки по приобретению долей участия будут завершены с соблюдением всех нормативных требований и условий контрактов.

На встрече также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Equinor и SOCAR в области декарбонизации и зеленой энергии.