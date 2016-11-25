 Наверх
    Закрыть фоторежим

    SOCAR приобрел 26% в новом консорциуме в Кот-д'Ивуаре

    Стоимость проекта составляет 100 млн. долларов

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) приобрела 26% в новом консорциуме, созданном французской нефтегазовой компанией Total и Госнефтекомпанией Кот-д'Ивуара для строительства терминала по импорту сжиженного природного газа (LNG).

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, в новой компании Coted'Ivoire-GNL долевое участие Total составляет 34%, SOCAR - 26%, Госнефтекомпания Кот-д'Ивуара Petroci - 16%. Незначительное число акций также будет иметь Royal Dutch Shell.

    Стоимость проекта, который должен быть реализован в течение 18 месяцев, составляет 100 млн долларов США. Терминал изначально будет иметь возможность хранить до 100 млн кубометров газа с последующим расширением до 400 млн кубометров.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi