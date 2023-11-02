SOCAR принял участие в саммите по энергопереходу в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) состоялся саммит по энергетическому переходу, организованный печатным органом Financial Times.

В Лондоне (Великобритания) состоялся саммит по энергетическому переходу, организованный печатным органом Financial Times.

Как сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), саммит, объединяющий руководителей крупных промышленных предприятий, международных компаний, финансовых и бизнес-лидеров, инвесторов посвящен темам адаптации современной промышленности к новой политике энергетического перехода, энергоэффективности, а также энергетической безопасности.

Участвовавший в саммите вице-президент SOCAR Афган Исаев выступил на панельной дискуссии на тему "Поставка чистой энергии: перспективы нефтегазовых компаний в 2030 году".