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SOCAR принял участие в саммите по энергопереходу в Лондоне

SOCAR принял участие в саммите по энергопереходу в Лондоне В Лондоне (Великобритания) состоялся саммит по энергетическому переходу, организованный печатным органом Financial Times.
Энергетика
2 ноября 2023 г. 17:38
SOCAR принял участие в саммите по энергопереходу в Лондоне

В Лондоне (Великобритания) состоялся саммит по энергетическому переходу, организованный печатным органом Financial Times.

Как сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), саммит, объединяющий руководителей крупных промышленных предприятий, международных компаний, финансовых и бизнес-лидеров, инвесторов посвящен темам адаптации современной промышленности к новой политике энергетического перехода, энергоэффективности, а также энергетической безопасности.

Участвовавший в саммите вице-президент SOCAR Афган Исаев выступил на панельной дискуссии на тему "Поставка чистой энергии: перспективы нефтегазовых компаний в 2030 году".

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Версия на английском языке ФотоSOCAR participates in Energy Transition Summit held in London
Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR Londonda keçirilən Enerji keçidi Sammitində iştirak edib

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