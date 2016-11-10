SOCAR принял участие в нефтегазовой выставке-конференции в Румынии

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 9-10 ноября в Бухаресте при организации журнала “Обзор нефтяной промышленности” и Нефтяного клуба Румынии прошла Нефтегазовая выставка-конференция Румынии – 2016.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), на мероприятии приняла участие компания SOCAR Petroleum SA.

На конференции также присутствовали государственные и правительственные лица, главы ведущих нефтегазовых компаний, осуществляющих деятельность в этой стране, деловые люди, специалисты и эксперты энергетического сектора.

Гендиректор SOCAR Petroleum SA Хамза Керимов проинформировал участников о богатой нефтяной истории и нефтяной стратегии Азербайджана, подчеркнув, что страна является надежным партнером в обеспечении энергобезопасности Европы. Он сообщил, что проекты TANAP и TAP изменят энергетическую карту Европы.

Отмечено, что SOCAR играет ведущую роль на международном энергетическом рынке. Также участники мероприятия были проинформированы о деятельности SOCAR в Румынии, в столице и 17 регионах которой действуют 34 АЗС под брендом SOCAR. В то же время отмечено, что компания планирует занять 10% энергорынка Румынии.