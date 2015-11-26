​SOCAR принял участие в международной выставке-конференции в Туркменистане

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) была представлена в отдельном павильоне на XX Международной выставке и конференции "Нефть и газ Туркменистана-2015" в Ашхабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в конференции приняло участие свыше 600 представителей и 80 компаний из более чем 50 стран Америки, Европы, Азии, Ближнего Востока и СНГ. На церемонии открытия выставки-конференции вице-премьер Туркменистана Ягшигельды Какаев и сопровождающие его лица посетили павильон SOCAR, где были проинформированы об успехах и достижениях Азербайджана в различных сферах нефтегазовой промышленности. Также гостям павильона были представлены экспонаты о возможностях SOCAR.

В ходе выставки посетителям павильона также были розданы журналы-бюллетени, рекламные сувениры.