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    SOCAR принимает участие в нефтегазохимическом форуме в Татарстане

    Госнефтекомпанию Азербайджана на форуме представляет начальник отдела науки и техники

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) участвует в работе нефтегазохимического форума, который начал работу в Казани (Татарстан, Россия). 

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Татарстана, делегацию возглавляет начальник отдела науки и техники SOCAR Назим Велиев.

    Н.Велиев рассказал о развитии нефтяной отрасли Азербайджана, строительстве гигантского трубопровода через территорию семи стран до Италии и строительстве новых заправок.

    В торжественном открытии форума приняли участие врио президента Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

    Отметим, что форум проводится при поддержке президента РФ, министерства промышленности и торговли России, министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Татарстана.

    Организаторы форума – министерство промышленности и торговли РТ, ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", ОАО "Татнефть", ОАО "ТАИФ", ЗАО "Нефтеконсорциум" и Академия наук Татарстана.

    В этом году в работе форума участвуют более 200 компаний, в том числе более 130 предприятий из разных регионов России, более 50 предприятий Татарстана, 16 компаний из 9 стран мира.

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