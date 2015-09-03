SOCAR принимает участие в нефтегазохимическом форуме в Татарстане

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Делегация Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) участвует в работе нефтегазохимического форума, который начал работу в Казани (Татарстан, Россия).

Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Татарстана, делегацию возглавляет начальник отдела науки и техники SOCAR Назим Велиев.

Н.Велиев рассказал о развитии нефтяной отрасли Азербайджана, строительстве гигантского трубопровода через территорию семи стран до Италии и строительстве новых заправок.

В торжественном открытии форума приняли участие врио президента Татарстана Рустам Минниханов и глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Отметим, что форум проводится при поддержке президента РФ, министерства промышленности и торговли России, министерства природных ресурсов и экологии РФ и правительства Татарстана.

Организаторы форума – министерство промышленности и торговли РТ, ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", ОАО "Татнефть", ОАО "ТАИФ", ЗАО "Нефтеконсорциум" и Академия наук Татарстана.

В этом году в работе форума участвуют более 200 компаний, в том числе более 130 предприятий из разных регионов России, более 50 предприятий Татарстана, 16 компаний из 9 стран мира.