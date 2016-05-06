​SOCAR принимает участие на международной нефтяной выставке в Иране

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) принимает участие на XXI Международной выставке нефти, газа и нефтехимии в Иране.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, компанию на выставке представляет представители головного офиса, руководящие лица Научно-исследовательского проектного института нефти и газа и представители SOCAR в этой стране.

В этом году к выставке присоединилось более 1 000 местных компаний и 850 иностранных компаний из 40 стран мира. Президент Национальной нефтяной компании Ирана Рокнаддин Джавади на церемонии открытия 5 мая отметил, что в этом году количество принимающих участие компаний заметно выросло, а некоторые компании примкнули к выставке впервые. Выставка продлится до 8 мая.