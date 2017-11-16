SOCAR: Предусмотренный на конец месяца объем нефти уже отгружен по трубопроводу Баку-Новороссийск

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уже отгрузила все предусмотренные до декабря объемы нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Об этом сообщили Report в компании.

Отметим, что пресс-секретарь российской компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил, что в связи с произошедшем прошлой ночью в Дагестане землетрясением продолжается обследование ширвановского участка трубопровода Баку-Новороссийск.

В SOCAR заявили, что прокачка нефти из Азербайджана не приостанавливалась, проблема возникла на российской стороне.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск построен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.

В январе-октябре этого года SOCAR экспортировала 1 242 679 тонн сырой нефти из порта Новороссийск.