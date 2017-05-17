SOCAR представлен на круглом столе на тему "Нефтегазовое сотрудничество в рамках концепции "Один пояс-один путь"

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Вчера в головном офисе Национальной нефтяной корпорации Китая (CNPC) в Пекине состоялся круглый стол на тему "Нефтегазовое сотрудничество в рамках концепции "Один пояс-один путь".

Как сообщает Report, глава Государственного энергетического управления Китая Нур Бекри подчеркнул важность заседания.

Председатель Совета директоров CNPC Ван Илин раскрыл цель встречи.

На мероприятии приняли участие главы Газпрома, Роснефти, SOCAR, Uzbeknefteqaz, КазМунайГаза, Sinopec, Фонда "Шелковый путь", Китайского банка развития и других компаний, а также госструктур.

В первой сессии выступил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев на тему "Транснациональные магистральные нефтегазовые трубопроводы и взаимные инфраструктурные связи". Он отметил, что в настоящее время общая протяженность транснациональных трубопроводов в Азербайджане составляет свыше 5,5 тыс. км, а с учетом строящихся объектов будет доведена до 9 тыс. км.

“На примере Азербайджана мы видим, что правильный выбор стратегии нефтегазовых трубопроводов может стать двигателем экономического роста. Азербайджан верит, что транснациональные магистральные трубопроводы станут шелковыми нитями нового Великого Шелкового пути, что в свою очередь гарантирует справедливое распределение прибыли между производителями углеводородов, транзитерами и потребителями", - сказал глава SOCAR.