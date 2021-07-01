SOCAR представил финансовую отчетность за 2020 год

Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2020 году удалось снизить чистый убыток за счет положительных результатов, достигнутых в сегментах разработки нефтяных и газовых месторождений, транспортировки и реализации углеводородов.

Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2020 году удалось снизить чистый убыток за счет положительных результатов, достигнутых в сегментах разработки нефтяных и газовых месторождений, транспортировки и реализации углеводородов.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в отчетном году общий оборот компании составил 49,6 млрд манатов. На снижение товарооборота повлияло резкое падение цен на нефть и природный газ на мировом рынке, а также значительное снижение маржи доходов от нефти и нефтехимической продукции.

Несмотря на то, что 2020 год стал сложным периодом, в основном, для сегмента upstream, то есть для разработки нефтяных и газовых месторождений, SOCAR, реализуя капитальные меры по оптимизации в этой сфере, получил прибыль в размере 1,4 млрд манатов, а в сегменте торговли, распределения и продаж - 0,3 млрд манатов. Это больше, чем чистая прибыль в 1,6 млрд манатов, полученная по этим двум сегментам в 2019 году.

Тем не менее, в других областях своей деятельности и в некоторых зарубежных странах, в том числе на турецком рынке, компания столкнулась с экономическими потерями из-за последствий пандемии, понеся убытки из-за возникшей разницы обменного курса. Сумма этих потерь превысила положительные результаты, достигнутые в других сегментах, что в конечном итоге привело к убыткам. Так, чистый убыток SOCAR за год составил 1,7 млрд манатов. Это уже второй подобный случай за период с 2008 по 2020 год, когда компания начала представлять консолидированную финансовую отчетность. В 2015 году компания завершила отчетный год с чистым убытком в результате девальвации, а все остальные годы с 2008 по 2019 год - с прибылью.

В 2020 году общие активы SOCAR оценивались в 64,2 млрд манатов, текущие активы - в 18,3 млрд манатов, долгосрочные активы - в 45,9 млрд манатов, текущие обязательства - в 20,6 млрд манатов, долгосрочные обязательства - в 21,6 млрд манатов. В отчетном году общий капитал SOCAR составил 21,9 млрд манатов, наличные средства - 6,2 млрд манатов, а отношение общих обязательств к общим активам - 66%.

Финансовая отчетность компании по состоянию на 31 декабря 2020 года после положительного заключения авторитетной международной аудиторской компании Ernst & Young Holdings (CIS) B.V. представлена общественности.