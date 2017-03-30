SOCAR: Предприняты все меры в связи с предупреждением о сильном ветре

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) предприняла все необходимые меры на морских объектах и дала соответствующие инструкции в связи с предупреждением Департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов о сильном северо-западном ветре в Баку и на Абшеронском полуострове завтра, 31 марта.

Об этом сообщил Report глава пресс-службы SOCAR Низамеддин Гулиев.

Он отметил, что на морских объектах даны все необходимые поручения: "31 марта будут приостановлены опасные работы. Не будут проводиться работы в сфере строительства, ремонта, бурения и обслуживания. Работников этих сфер уже эвакуируют с платформ. Будут проводиться исключительно работы по контролю над скважинами. Дополнительного персонала на платформах не будет", - сказал глава пресс-службы.