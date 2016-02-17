SOCAR предотвратил спад объемов добычи нефти и газа в стране

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ За январь этого года Производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 535 435 тонн нефти.

Как сообщили Report в ПО, в прошлом месяце план составил 534 450 тонн, таким образом, задача выполнена на 100,2%.

Отмечено, что показатели добычи газа за январь выросли: "В январе 2016 года фактические объемы добычи газа составили 489,5 млн. кубометров против запланированных 473,8 млн. кубометров. Таким образом, план перевыполнен на 3,3%".

Отмечено, что в январе ПО удалось предотвратить спад добычи нефти и газа и достичь роста благодаря проведению успешных операций по бурению: "Помимо этого, в результате проведенных технико-геологических мероприятий коллектива "Азнефть" с эксплуатируемых скважин добыто нефти и газа сверх запланированных объемов".

По информации, за отчетный месяц из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 16 скважин против запланированных двух, из которых добыто 845 тонн нефти против запланированных 92 тонн: "В целях сохранения и увеличения темпов добычи нефти и газа в январе проведено 61 геологическое мероприятие, в результате добыто 1 961 тонн нефти, что означает рост соответственно на 23 мероприятия и 591 тонну нефти против запланированных. В результате технических и технологических мероприятий добыто 3 881 тонн нефти против запланированных 3 090 тонн".

В организации отметили, что в прошлом месяце по заказу ПО "Азнефть" пробурено и сдано в эксплуатацию 4 новые скважины. Из новых скважин добыто 1338 тонн нефти против запланированных 1089 тонн.