SOCAR предоставила Украине еще более 100 тонн топлива

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подарила Украине еще более 100 тонн топлива.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подарила Украине еще более 100 тонн топлива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинскую "дочку" SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.

“Мы гордимся каждым врачом, спасателем, пожарным, волонтером, который в настоящее время оказывает круглосуточную помощь в любой точке Украины. Благодарим наших работающих на АЗС коллег за их труд и мужество“, - говорится в сообщении компании SOCAR Energy Ukraine.

Напомним, что SOCAR Energy Ukraine предоставляет бесплатное топливо для автомобилей скорой медицинской помощи и пожарных автомобилей.