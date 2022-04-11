SOCAR предоставила Украине еще более 100 тонн топлива

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подарила Украине еще более 100 тонн топлива.
Об этом сообщает Report со ссылкой на украинскую "дочку" SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.
“Мы гордимся каждым врачом, спасателем, пожарным, волонтером, который в настоящее время оказывает круглосуточную помощь в любой точке Украины. Благодарим наших работающих на АЗС коллег за их труд и мужество“, - говорится в сообщении компании SOCAR Energy Ukraine.
Напомним, что SOCAR Energy Ukraine предоставляет бесплатное топливо для автомобилей скорой медицинской помощи и пожарных автомобилей.