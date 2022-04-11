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SOCAR предоставила Украине еще более 100 тонн топлива

SOCAR предоставила Украине еще более 100 тонн топлива Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подарила Украине еще более 100 тонн топлива.
Энергетика
11 апреля 2022 г. 18:38
SOCAR предоставила Украине еще более 100 тонн топлива

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) подарила Украине еще более 100 тонн топлива.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинскую "дочку" SOCAR - SOCAR Energy Ukraine.

“Мы гордимся каждым врачом, спасателем, пожарным, волонтером, который в настоящее время оказывает круглосуточную помощь в любой точке Украины. Благодарим наших работающих на АЗС коллег за их труд и мужество“, - говорится в сообщении компании SOCAR Energy Ukraine.

Напомним, что SOCAR Energy Ukraine предоставляет бесплатное топливо для автомобилей скорой медицинской помощи и пожарных автомобилей.

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Версия на английском языке SOCAR supplies over 100 tons of fuel to Ukraine
Версия на азербайджанском языке SOCAR Ukraynaya daha 100 tondan artıq yanacaq verib

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