SOCAR предложил две кредитные линии для поставок нефти и газа в Пакистан

Государственная нефтяная компания Азербайджанская (SOCAR) предложила пакистанскому правительству две кредитные линии на сумму более 220 млн долларов США для поставок нефти и газа.

Государственная нефтяная компания Азербайджанская (SOCAR) предложила пакистанскому правительству две кредитные линии на сумму более 220 млн долларов США для поставок нефти и газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанскую прессу.

По информации, SOCAR предложила в течение года поставлять нефтепродукты и сжиженный природный газ (LNG) в кредит Государственной нефтяной компании Пакистана (PSO) и Pakistan LNG Limited (PLL) на основе межправительственного соглашения (G2G). Предложение включало две отдельные кредитные линии на сумму 120 млн долларов для LNG и 100 млн долларов для нефтепродуктов.

Правительство Пакистана не делало никаких заявлений относительно этого предложения.

Предложение SOCAR было выдвинуто в марте после визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Пакистан в январе этого года. В ходе визита министра в эту страну была достигнута договоренность о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере и установлении стратегических дружественных связей между двумя странами.

Отметим, что недавно главный операционный директор SOCAR Тогрул Кочарли призвал посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе поинтересоваться ответом Пакистана на предложение SOCAR. В ходе встречи представитель SOCAR сказал, что Азербайджан готов сотрудничать с Пакистаном для оказания помощи в удовлетворении энергетических потребностей братского государства.