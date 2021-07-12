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SOCAR предложил две кредитные линии для поставок нефти и газа в Пакистан

SOCAR предложил две кредитные линии для поставок нефти и газа в Пакистан Государственная нефтяная компания Азербайджанская (SOCAR) предложила пакистанскому правительству две кредитные линии на сумму более 220 млн долларов США для поставок нефти и газа.
Энергетика
12 июля 2021 г. 15:43
SOCAR предложил две кредитные линии для поставок нефти и газа в Пакистан

Государственная нефтяная компания Азербайджанская (SOCAR) предложила пакистанскому правительству две кредитные линии на сумму более 220 млн долларов США для поставок нефти и газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пакистанскую прессу.

По информации, SOCAR предложила в течение года поставлять нефтепродукты и сжиженный природный газ (LNG) в кредит Государственной нефтяной компании Пакистана (PSO) и Pakistan LNG Limited (PLL) на основе межправительственного соглашения (G2G). Предложение включало две отдельные кредитные линии на сумму 120 млн долларов для LNG и 100 млн долларов для нефтепродуктов.

Правительство Пакистана не делало никаких заявлений относительно этого предложения.

Предложение SOCAR было выдвинуто в марте после визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Пакистан в январе этого года. В ходе визита министра в эту страну была достигнута договоренность о расширении двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере и установлении стратегических дружественных связей между двумя странами.

Отметим, что недавно главный операционный директор SOCAR Тогрул Кочарли призвал посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе поинтересоваться ответом Пакистана на предложение SOCAR. В ходе встречи представитель SOCAR сказал, что Азербайджан готов сотрудничать с Пакистаном для оказания помощи в удовлетворении энергетических потребностей братского государства.

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Версия на английском языке SOCAR offers two credit lines for oil and gas supplies to Pakistan
Версия на азербайджанском языке SOCAR Pakistana neft və qaz tədarükü üçün iki kredit xətti təklif edib

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