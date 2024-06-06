SOCAR предлагает разработку специальных стандартов для нефтегазовых операций на Каспии

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR предлагает иностранным партнерам по проектам в Азербайджане вести нефтегазовые операции в море по стандартам Каспийского моря.

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR предлагает иностранным партнерам по проектам в Азербайджане вести нефтегазовые операции в море по стандартам Каспийского моря.

Как передает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

"Все международные компании, работающие в Азербайджане, в своих операциях применяют международные стандарты. Это нормально и правильно, поскольку обеспечивается безопасность операций и качество работ. Однако, мы считаем, что эти стандарты необходимо адаптировать к условиям Каспийского моря, а не работать по стандартам, применяемым, к примеру, и на Северном море",- подчеркнул Гусейнов.

Он отметил, что унификация международных стандартов к условиям Каспийского региона приведет к серьезной экономии финансовых затрат.

"У нас не настолько холодно, как в Северном море, здесь не дрейфуют айсберги. Поэтому было бы эффективнее работать по стандартам Каспийского моря, то есть по международным стандартам, унифицированным к условиям этого бассейна. Мы провели исследование и установили, что внедрение Каспийских стандартов позволило бы сэкономить сотни миллионов долларов в наших затратах", - сказал он.

По его словам, реализация этой инициативы "процесс сложный".

"Наш подход заключается в том, что мы сами должны разработать целесообразные для Каспийского региона стандарты и реализовывать проекты в соответствии с ними, создавать инфраструктуру",- отметил вице-президент SOCAR.