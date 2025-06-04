SOCAR предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере "зеленой энергии"

SOCAR предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере "зеленой энергии"

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере возобновляемой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев на мероприятии в рамках Бакинского энергетического форума.

Исаев отметил, что существуют трудности, связанные с установкой ветровых турбин в море. "Нам нужны специализированные крупные суда, которые мы должны строить здесь. Другая тема — это локализация. Мы предлагаем нашим соседним партнерам по Каспийскому морю объединиться в сфере возобновляемой энергии, создавать консорциумы, как мы это делаем в нефтегазовой сфере. Мы можем сделать то же самое со всеми нашими соседями для развития морских возможностей Каспия. Мы разделим расходы, и это будет быстрее и дешевле для каждой страны", - сказал он.

По его словам, в настоящее время основная проблема в мире в сфере возобновляемой энергии связана с ограничениями сети.

Он отметил, что другой значительной трудностью для SOCAR в развитии сферы возобновляемой энергии является отсутствие выхода к открытым морям. Например, логистика очень крупного, сложного, большого оборудования затруднена.