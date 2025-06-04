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SOCAR предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере "зеленой энергии"

SOCAR предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере "зеленой энергии" SOCAR предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере "зеленой энергии"
Энергетика
4 июня 2025 г. 13:23
SOCAR предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере зеленой энергии

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) предлагает компаниям прикаспийских стран создавать консорциумы в сфере возобновляемой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Афган Исаев на мероприятии в рамках Бакинского энергетического форума.

Исаев отметил, что существуют трудности, связанные с установкой ветровых турбин в море. "Нам нужны специализированные крупные суда, которые мы должны строить здесь. Другая тема — это локализация. Мы предлагаем нашим соседним партнерам по Каспийскому морю объединиться в сфере возобновляемой энергии, создавать консорциумы, как мы это делаем в нефтегазовой сфере. Мы можем сделать то же самое со всеми нашими соседями для развития морских возможностей Каспия. Мы разделим расходы, и это будет быстрее и дешевле для каждой страны", - сказал он.

По его словам, в настоящее время основная проблема в мире в сфере возобновляемой энергии связана с ограничениями сети.

Он отметил, что другой значительной трудностью для SOCAR в развитии сферы возобновляемой энергии является отсутствие выхода к открытым морям. Например, логистика очень крупного, сложного, большого оборудования затруднена.

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Версия на английском языке SOCAR proposes to companies from Caspian littoral countries to create consortia in green energy
Версия на азербайджанском языке SOCAR “yaşıl enerji” sahəsində Xəzəryanı ölkələrin şirkətlərinə konsorsiumlar yaratmağı təklif edir

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