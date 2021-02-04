SOCAR: Правительству представлена стратегия, охватывающая период до 2035 года

Проект новой стратегии устойчивого развития SOCAR, охватывающий период до 2035 года, был подготовлен и представлен правительству еще в прошлом году

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществляет деятельность в рамках “Комплексного плана стратегического развития SOCAR до 2025 года”, разработанного в 2011 году. Ежегодно отчет SOCAR об устойчивом развитии публикуется на веб-сайте компании.

Об этом сообщил Report заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, комментируя появившуюся в последние дни в некоторых СМИ информацию об отсутствии стратегии развития компании.

Некоторые СМИ утверждают, что многие нефтяные компании уже приняли свои стратегии до 2025 и 2030 годов, но SOCAR этого пока не сделал. Утверждается, что SOCAR в настоящее время функционирует без какой-либо стратегии.

По словам Ахмедова, в целом с 2005 года компания действует на основе стратегических планов развития: "Первая стратегия охватывала 2005-2010 годы. Затем в 2011 году при участии Ernst&Young, одной из ведущих мировых компаний в этой области, была разработана стратегия, включающая основную деятельность до 2025 года. Отчеты об устойчивом развитии, которые публикуются ежегодно, также проверяются Ernst&Young, как и другие отчеты SOCAR".

Несмотря на то, что стратегия SOCAR утверждена до 2025 года, учитывая влияние Четвертой промышленной революции, быстрые изменения в мировой экономике и необходимость идти в ногу с глобальной конкуренцией, уже разработана новая стратегия.

"Мы уже сообщали об этом ранее. К этой работе была привлечена другая ведущая мировая консалтинговая компания McKinsey", - сказал Ахмедов.

По его словам, SOCAR неоднократно заявлял о стратегии развития компании. Поэтому было бы целесообразно ознакомиться с открытыми для общественности отчетами и другими заявлениями SOCAR, прежде чем выдвигать такие претензии".

И. Ахмедов отметил, что проект новой стратегии устойчивого развития SOCAR, охватывающий период до 2035 года, был подготовлен и представлен правительству еще в прошлом году: "Проект находится на рассмотрении. После утверждения новой стратегии общественность также будет проинформирована о ее основном содержании. До этого компания действовала в рамках ранее принятого стратегического плана развития, охватывающего период до 2025 года".