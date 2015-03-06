​SOCAR повысил в Грузии цену на газ для коммерческих покупателей

Баку. 6 марта. REPORT/ "В Грузии ведутся переговоры, связанные с ценой на газ. Мы приступили к повышению цен на коммерческий газ. Возрастет цена не продаваемого населению "голубого топлива", а коммерческого газа".

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

"Как вам известно, в Грузии курс лари также упал в сравнении с долларом, и сейчас наблюдаются коммерческие потери. Поэтому, мы согласовали с правительством вопрос о повышении цен для коммерческих покупателей", - сказал Р.Абдуллаев.