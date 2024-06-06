SOCAR повысил оценку запасов структуры Нахчыван

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) повысила оценку запасов структуры Нахчыван на азербайджанском шельфе Каспия.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) повысила оценку запасов структуры Нахчыван на азербайджанском шельфе Каспия.

Как передает Report, об этом сообщила вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана Арзу Джавадова.

"Мы недавно провели переоценку запасов структуры Нахчыван. Установлено, что запасы углеводородов здесь в два-три раза превышают ранее заявленные", - сказала вице-президент SOCAR на Бакинском энергетическом форуме.

Структура "Нахчыван" расположена в 85 км к югу от Баку, глубина воды достигает в некоторых местах 800 метров. Инвестиции в разработку месторождения оценивались в 2 млрд долларов. Прогнозируемые запасы оценивались в 110 млн тонн нефти и 85 млрд кубометров газа.

Контракт типа PSA на разведку и разработку перспективной структуры Нахчыван был подписан между SOCAR и американской компанией ExxonMobil 1 августа 1997 года.

Первая разведочная скважина не выявила запасов углеводородов на структуре и компания отказалась от продолжения разведочных работ, выплатив компенсацию в размере 18 млн долларов. Интерес к этой структуре проявляли германская Wintershall и индийская компания ONGC Videsh.