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SOCAR повысил оценку запасов структуры Нахчыван

SOCAR повысил оценку запасов структуры Нахчыван Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) повысила оценку запасов структуры Нахчыван на азербайджанском шельфе Каспия.
Энергетика
6 июня 2024 г. 13:25
SOCAR повысил оценку запасов структуры Нахчыван

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) повысила оценку запасов структуры Нахчыван на азербайджанском шельфе Каспия.

Как передает Report, об этом сообщила вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана Арзу Джавадова.

"Мы недавно провели переоценку запасов структуры Нахчыван. Установлено, что запасы углеводородов здесь в два-три раза превышают ранее заявленные", - сказала вице-президент SOCAR на Бакинском энергетическом форуме.

Структура "Нахчыван" расположена в 85 км к югу от Баку, глубина воды достигает в некоторых местах 800 метров. Инвестиции в разработку месторождения оценивались в 2 млрд долларов. Прогнозируемые запасы оценивались в 110 млн тонн нефти и 85 млрд кубометров газа.

Контракт типа PSA на разведку и разработку перспективной структуры Нахчыван был подписан между SOCAR и американской компанией ExxonMobil 1 августа 1997 года.

Первая разведочная скважина не выявила запасов углеводородов на структуре и компания отказалась от продолжения разведочных работ, выплатив компенсацию в размере 18 млн долларов. Интерес к этой структуре проявляли германская Wintershall и индийская компания ONGC Videsh.

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