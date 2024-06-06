SOCAR повысил оценку запасов структуры Нахчыван

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) повысила оценку запасов структуры Нахчыван на азербайджанском шельфе Каспия.
Как передает Report, об этом сообщила вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана Арзу Джавадова.
"Мы недавно провели переоценку запасов структуры Нахчыван. Установлено, что запасы углеводородов здесь в два-три раза превышают ранее заявленные", - сказала вице-президент SOCAR на Бакинском энергетическом форуме.
Структура "Нахчыван" расположена в 85 км к югу от Баку, глубина воды достигает в некоторых местах 800 метров. Инвестиции в разработку месторождения оценивались в 2 млрд долларов. Прогнозируемые запасы оценивались в 110 млн тонн нефти и 85 млрд кубометров газа.
Контракт типа PSA на разведку и разработку перспективной структуры Нахчыван был подписан между SOCAR и американской компанией ExxonMobil 1 августа 1997 года.
Первая разведочная скважина не выявила запасов углеводородов на структуре и компания отказалась от продолжения разведочных работ, выплатив компенсацию в размере 18 млн долларов. Интерес к этой структуре проявляли германская Wintershall и индийская компания ONGC Videsh.