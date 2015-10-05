​SOCAR повысил объемы продаж сжиженного газа в Украине в 3,5 раза

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Украинская консалтинговая группа A-95 отмечает рост в стране количества автомобилей, работающих на сжиженном газе. Как сообщает Report со ссылкой на OilNews, по мнению экспертов, число перешедших на газ водителей может быть еще больше.

По информации, расчеты показывают рост объемов продаж в несколько раз в основных сетях по продаже газа. SOCAR продал в 3,5 раза, OKKO - на 86%, WOG - на 107% больше газа по сравнению с прошлым годом.

Сеть группы "Приват" ("Укрнафта", "Укртатнафта", "Авиас", ANP) за последний месяц лета реализовала за наличные более 11,8 тыс. тонн газа, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2014 г.

По информации, многие станции торгуют газом без чека и за наличные. Среди них сеть Marshal, "Барс 2000", "БРСМ-Нафта" и другие.