SOCAR: Повышение цен на природный газ не затронуло большинство абонентов

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Повышение цен на природный газ не затронуло большую часть общего числа абонентов. Рост цен, конечно же, способствовал относительному росту доходов SOCAR от продажи природного газа. Потому что для удовлетворения внутреннего спроса страны на природный газ примерно половину потребляемого природного газа компания закупает в долларовом выражении у партнеров по соглашениям о долевом распределении добычи.

Как передает Report, об этом сообщил вице-президент SOCAR по экономическим вопросам Сулейман Гасымов.

Он отметил, что девальвация маната вынудила SOCAR повысить цены на газ: “Снижение цен и девальвация маната вынудила нас поднять вопрос перед соответствующими госструктурами о повышении цен на природный газ. Здесь мы также применили дифференциацию. Основному потребителю - ОАО “Азерэнержи” газ продается по 120 манатов, в Нахчыван – по 75 манатов, основным коммерческим структурам – по 200 манатов, населению – по 100 манатов за 1 000 кубометров”.