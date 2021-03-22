SOCAR построит СПГ-терминал в Шри-Ланке

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассчитывает присоединиться к предстоящей программе развития СПГ в Шри-Ланке в рамках партнерства с проектом Pearl Energy

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) рассчитывает присоединиться к предстоящей программе развития СПГ в Шри-Ланке в рамках партнерства с проектом Pearl Energy.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

По информации, после успешного запуска проекта по производству электроэнергии из СПГ на Мальте компания SOCAR Trading, базирующаяся в Женеве, объявила, что следующим пунктом станет Шри-Ланка.

В рамках сотрудничества с проектом Pearl Energy, компания планирует развивать мощности СПГ в порту Хамбантота, откуда СПГ будет доставляться производителям энергии автомобильным транспортом. SOCAR заявила, что одной из ее основных целей является строительство электростанции в порту.

В середине августа 2020 года Совет по инвестициям Шри-Ланки (BOI) подписал соглашение с Pearl Energy (Pvt) Ltd. о запуске Hambantota LNG Hub, плавучего хранилища СПГ в порту Хамбантота.

По сообщениям международных СМИ, SOCAR заключила сделку с китайскими портовыми операторами порта Хамбантота и партнерами из государств Персидского залива о создании небольшого терминала-хаба для торговли СПГ. Строительство терминала может обойтись примерно в 100 млн долларов США.

Помимо Шри-Ланки, SOCAR также изучает возможности в нескольких африканских странах, включая Сенегал и Мозамбик.

В международных СМИ процитировали представителя компании, заявившего, что они будет участвовать в предстоящем тендере по созданию мощностей по производству СПГ в зона промышленного развития Coega в Южной Африке.

В 2020 году SOCAR торговала 4 млн тонн СПГ и надеется достичь 10 млн тонн к 2025 году.