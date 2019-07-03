SOCAR поставит для Госагентства Украины 3,5 тыс. тонн бензина марки А-92

Государственное агентство резерва Украины определило компанию SOCAR Energy Ukraine – дочку Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) победителем тендера на поставку 3,5 тыс. тонн бензина марки А-92 длительного хранения (3 года).

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в сообщении, опубликованном в системе закупок ProZorro.

В тендерной документации SOCAR указал трех производителей ресурса - Кременчугский НПЗ, Шебелинский завод и Мозырский НПЗ.

На аукционе компания победила с ценой 34 349 гривен за тонну. Ближайший и единственный конкурент на аукционе - компания "Газтрим" (входит в орбиту "Трейд Коммодити") - предложила продукт по 34 350 гривен за тонну.