​SOCAR поставит топливо для Минобороны Украины

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) стала победителем в одном лоте тендера по поставке 14,5 тыс. тонн топлива для реактивных двигателей, объявленного Министерством обороны Украины.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом свидетельствуют данные системы ProZorro.

Отмечается, что SOCAR Ukraine предложила самую низкую цену на тендере. Так, азербайджанская компания поставит 3 700 тонн топлива по 12 162,1 гривны за тонну.

Кроме SOCAR Ukraine, победителями лота стали компании ОККО Контракт и Avia Oil. Срок поставки ресурса - 60 дней с момента подписания контрактов.