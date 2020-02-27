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SOCAR поставит первый танкер нефти в Беларусь в конце марта

​SOCAR поставит первый танкер нефти в Беларусь в конце марта

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) планирует начать поставки нефти белорусскому концерну "Белнефтехим" 20 марта.

Об этом сообщил Report заместитель начальника управления общественных связей и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, объем первой партии для концерна составляет около 85 тыс. тонн, при этом первый танкер с азербайджанской нефтью будет отправлен из порта Супса.

И.Ахмедов добавил, что ведутся переговоры о продаже и доставке второго нефтяного танкера в Беларусь: "Мы распространим информацию, как только договоренность будет достигнута".

Ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Беларуси в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды на Мозырский НПЗ. Общий объем поставок составит 160 тыс. тонн. 

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