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SOCAR поставит Пакистану СПГ по самой низкой цене в феврале

SOCAR поставит Пакистану СПГ по самой низкой цене в феврале Правительство Пакистана разработало план по преодолению кризиса с природным газом
Энергетика
29 декабря 2020 г. 17:11
SOCAR поставит Пакистану СПГ по самой низкой цене в феврале

Правительство Пакистана разработало план по преодолению кризиса с природным газом.

Как сообщает Report, об этом заявил помощник премьер-министра Пакистана по нефтяным вопросам Хадим Бабар.

В связи с этим Пакистан уже подал заявку на импорт СПГ в феврале следующего года.

Один из победителей тендера - компания Pakistan LNG Limited (PLL) предложила самые дешевые цены. Предложенная цена составляет 20,8483 - 23,4331% по отношению к цене нефти марки Brent. Сроки поставок СПГ компании определены на 15-16 февраля и 23-23 февраля.

PLL объявила тендер на закупку двух грузов СПГ и получила заявки от 5 поставщиков. Среди этих компаний - SOCAR, Trafigura, Gunvor и ENOC.

SOCAR предложила самую дешевую цену на поставку СПГ в Пакистан. Так, предложенная SOCAR цена за 1 миллион MMBTU (британская тепловая единица) составила 10,5 долларов США. Сроки поставок - 15-16 февраля. А предлагаемая ENOC цена за 1 миллион MMBTU с поставкой 23-24 февраля составила 11,70 долларов США.

Gunvor предложил 25,5666% и 23,5666% соответственно к цене нефти марки Brent. Сроки поставок СПГ компании определены на 15-16 февраля и 23-24 февраля.

Предложенная компанией Trafigura цена составила 32,4888% к нефти марки Brent. Срок поставки СПГ компании определен на 15-16 февраля. По второму лоту предлагаемая цена составила 25,9777% относительно цены нефти марки Brent. Срок поставки СПГ компании определен на 23-24 февраля.

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Версия на английском языке SOCAR to deliver LNG to Pakistan at lowest price
Версия на азербайджанском языке SOCAR fevralda Pakistana LNG-ni ən ucuz qiymətə çatdıracaq

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