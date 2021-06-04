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SOCAR поставила в Украину 2,7 тыс. тонн авиатоплива

SOCAR поставила в Украину 2,7 тыс. тонн авиатоплива В мае этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана, импортировала в страну 2,7 тыс. тонн авиационного топлива.
Энергетика
4 июня 2021 г. 13:36
SOCAR поставила в Украину 2,7 тыс. тонн авиатоплива

В мае этого года SOCAR Energy Ukraine, дочерняя компания Государственной нефтяной компании Азербайджана, импортировала в страну 2,7 тыс. тонн авиационного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

В основном ресурс поставлялся азербайджанской компанией из Беларуси и Литвы. В прошлом месяце SOCAR импортировала 2,2 тыс. тонн авиационного топлива из Беларуси и 0,5 тыс. тонн из Литвы.

В мае 2021 года импорт авиационного топлива на украинский рынок вырос в три раза, до 6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2,2 тыс. тонн). Отметим, низкий прошлогодний показатель объясняется полным запретом на пассажирские авиарейсы в Украине со второй половины марта 2020 года.

Поставки авиатоплива из Литвы по сравнению с маем 2020 года выросли на 62%, до 3,1 тыс. тонн. По итогу отчетного месяца из Беларуси было поставлено 2,2 тыс. тонн авиационного топлива. Весь ресурс получила компания SOCAR. Из Греции в мае было поставлено морем 700 тонн ресурса.

По итогам января-мая текущего года в Украину было импортировано 32,4 тыс. тонн авиатоплива, что на 24% меньше показателя января-мая прошлого года.

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Версия на английском языке SOCAR supplies 2,700 tons of aviation fuel to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Ötən ay SOCAR Ukraynaya 2,7 min ton aviasiya yanacağı tədarük edib

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