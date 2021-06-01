SOCAR поставила в Украину 10 тыс. тонн дизтоплива производства “Роснефти”

В период с 24 по 30 мая компания SOCAR New Energy, совместно учрежденная SOCAR и "Роснефтью", поставила в Украину 9,9 тыс. тонн дизельного топлива производства "Роснефти".

В период с 24 по 30 мая компания SOCAR New Energy, совместно учрежденная SOCAR и "Роснефтью", поставила в Украину 9,9 тыс. тонн дизельного топлива производства "Роснефти".

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете консалтинговой группы "А-95".

В частности, 3 тыс. тонн было поставлено в адрес компании "Бел Петрол Трейдинг" (Motto) и 2,8 тыс. тонн - для "Либро Трейдинг". Конечными получателями 2,5 тыс. тонн и 1,6 тыс. тонн ресурса стали "БС Ойл" (Unimex) и "БРСМ-Нафта".

Стоит отметить, что из общего объема 2 тыс. тонн у SOCAR New Energy законтрактовала компания из группы ОККО, но в дальнейшем она реализовала этот ресурс одному из вышеупомянутых трейдеров. OKКO получила первую партию дизельного топлива производства "Роснефти" 24 мая, сообщает издание.

По данным источников, квота нового оператора на май составляла более 100 тыс. тонн дизтоплива и 12 тыс. тонн сжиженного газа. Однако участники рынка ранее отмечали, что вероятным периодом начала поставок может стать только начало июня.

Также сообщалось, что первый объем СУГ по TERM-контрактам SOCAR сможет предложить с июля 2021 года. Премия по контракту может составить 25 долларов за тонну к среднемесячному значению котировки Argus daf Brest. Спотовые партии автогаза "Роснефти" в мае и июне SOCAR New Energy предлагает с премией 40 долларов за тонну к среднемесячному daf Brest.