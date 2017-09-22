SOCAR поставил в Грузию 730 млн кубометров газа за 7 месяцев

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за январь-июль текущего года принял 8,773 млрд кубометров газа.

Как передает Report, об этом сообщил в посвященном Дню нефтяников специальном выпуске газеты "Ики сахиль" начальник Управления экспорта газа Гагамали Сейфуллаев.

По его словам, из этого объема 4,047 млрд кубометров получено от ПО "Азнефть", 1,977 млрд кубометров от Азербайджанской международной операционной компании (АМОК, по "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ)), 1,596 млрд кубометров от Азербайджанской компании газового снабжения ("Шахдениз"), 186 млн кубометров от операционных компаний, 967 млн кубометров импортировано из Ирана.

Начальник управления отметил, что 3,627 млрд кубометров газа передано ПО "Азеригаз", 2,564 млрд кубометров - ОАО "Азерэнержи", 1,649 млрд кубометров - ПО "Азнефть" и другим источникам.

По его словам, за отчетный период в Нахчыван транспортировано 164 млн кубометров, в Грузию - 730 млн кубометров природного газа.