SOCAR экспортировал по трубопроводу Баку-Новороссийск 1,3 млн тонн нефти

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) экспортировала 1 298,8 тыс. тонн нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в 2018 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности за 2018 год министерства энергетики.

По данным, это на 199,7 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первая партия нефти транспортирована на мировой рынок 25 октября 1997 года.