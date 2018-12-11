SOCAR поставил министерству обороны Украины 13 тыс. тонн реактивного топлива в этом году

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ SOCAR Ukraine, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), поставила министерству обороны Украины 13,05 тыс. тонн реактивного топлива в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в общей сложности в течение года минобороны Украины закупило 57,28 тыс. тонн реактивного топлива стоимостью 1,7 млрд гривен.

Крупнейшим поставщиком министерства стала компания ОККО с объемом 21,12 тыс. тонн. ООО "Торум" подписало договоров на 16,21 тыс. тонн, SOCAR - 13,05 тыс. тонн, WOG - 6,9 тыс. тонн.

Таким образом, SOCAR стал третьим по объему поставок реактивного топлива в Украину.

Напомним, что по итогам 2017 года минобороны закупило около 42 тыс. тонн реактивного топлива, крупнейшим поставщиком стала группа "Трейд Коммодити" с объемом 21 тыс. тонн.

Министерство обороны Украины 5 декабря заключило договор с SOCAR Ukraine на поставку 1,1 тыс. тонн реактивного топлива. Вчера оборонное ведомство объявило новый тендер на 10,283 тыс. тонн реактивного топлива с разбивкой на два лота. Поставка, согласно условиям тендера, должна быть выполнена в течение 60 дней с момента подписания договора, но не позднее 26 марта 2019 года.