SOCAR поставил азербайджанскую нефть для Мозырского НПЗ

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - SOCAR Trading поставил азербайджанскую нефть для переработки на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на OilNews, об этом сообщил источник в украинском офисе компании SOCAR.

По информации, формат переработки пока находится на согласовании.

В сообщении пресс-службы порта Супса говорится, что вечером 19 октября в нефтегавани Одесского порта ошвартовался танкер ALHANI с 84,7 тыс. тонн азербайджанской нефти, предназначенной для Республики Беларусь. Груз прибыл из порта Супса. Отмечается, что после откатки в береговые емкости одной из одесских нефтебаз, нефть будет отправляться железнодорожными цистернами на Мозырский НПЗ.

Согласно онлайн-трекинговой системы MarineTraffic, 24 октября судно ушло из порта Одессы.