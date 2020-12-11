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SOCAR поможет Пакистану выйти из газового кризиса

SOCAR поможет Пакистану выйти из газового кризиса Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поможет Пакистану выйти из природного газового кризиса в стране
Энергетика
11 декабря 2020 г. 17:04
SOCAR поможет Пакистану выйти из газового кризиса

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поможет Пакистану выйти из природного газового кризиса в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, скорее всего, в январе 2021 года Пакистан может столкнуться с серьезным газовым кризисом.

Причиной этого является отсутствие предложений со стороны международных поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) на первую половину января следующего года или же предложения по более высоким ценам.

Пакистан уже открыл торги на импорт СПГ-грузов в январе-феврале следующего года и определил победителей.

Предложенная SOCAR цена составила 20,4832% по отношению к цене нефти марки Brent. Срок поставки СПГ компанией определен с 29 января по 1 февраля.

Другой компанией-поставщиком стала Trafigura. Принято две заявки этой компании. Предложенная компанией цена составила 27,2727% по отношению к цене Brent. Срок поставки определен 20-21 января. А по второму лоту предложенная цена составила 33,9499% по отношению к цене Brent. Срок поставки СПГ - с 29 января по 1 февраля.

Предложенная Energy Asia/ENOC цена СПГ составила 24,8888% по отношению к цене Brent, компанией Vitol - 24,4321%. Срок поставок СПГ обеих компаний определен с 29 января по 1 февраля.

Компания Qatar Petroleum впервые подала заявку на самую низкую цену - 17,3203% к цене Brent. Срок поставки - 20-21 января. По второму лоту предложена цена 17,3207%, по третьему лоту - 15,3209%. Сроки поставок второй и третьей партий СПГ – 26-27 января и 29 января-1 февраля.

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Версия на английском языке SOCAR to help Pakistan overcome gas crisis
Версия на азербайджанском языке SOCAR Pakistana qaz böhranından çıxmağa kömək edəcək

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