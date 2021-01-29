SOCAR Polymer увеличила прибыль от экспорта на 30%

В 2020 году ООО SOCAR Polymer экспортировало продукцию на сумму 102,1 млн долларов США

В 2020 году ООО SOCAR Polymer экспортировало продукцию на сумму 102,1 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Обзор экспорта", подготовленный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно данным, это на 23,6 млн долларов США или на 30,06% больше, чем за предыдущий год.

Отметим, что проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 184 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы. Экспорт полипропилена начался 5 октября.