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SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы почти на 60%

SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы почти на 60% За январь-ноябрь текущего года ООО “SOCAR Polymer”, являющееся 57% дочерней компанией Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), экспортировало продукции на сумму 277,9 млн долларов США.
Энергетика
30 декабря 2023 г. 13:52
SOCAR Polymer увеличила экспортные доходы почти на 60%

За январь-ноябрь текущего года ООО “SOCAR Polymer”, являющееся 57% дочерней компанией Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR), экспортировало продукции на сумму 277,9 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в декабрьском номере “Экспортного обзора” Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Это на 103,7 млн долларов США, или на 59,5% больше, чем за 11 месяцев 2022 года.

Отметим, что общий экспорт Азербайджана за январь-ноябрь этого года составил 31,5 млрд долларов США, а экспорт по ненефтяному сектору - 3 млрд долларов США, увеличившись на 10,5% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

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Версия на английском языке SOCAR Polymer increases export revenues by about 60%
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Polymer” ixrac gəlirlərini təxminən 60 % artırıb

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