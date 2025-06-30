SOCAR Polymer увеличил экспортные доходы почти на 6%

16:40

ООО SOCAR Polymer, являющееся 57% дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в январе-мае текущего года экспортировало продукцию на сумму $106,7 млн, что на $6 млн или на 5,9% больше, чем за первые 5 месяцев 2024 года.

Как сообщает Report, об этом говорится в июньском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

За 5 месяцев экспорт ненефтяного сектора Азербайджана увеличился на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $1,4 млрд.