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SOCAR Polymer увеличил экспортную выручку на 12%

SOCAR Polymer увеличил экспортную выручку на 12% 11-23
Энергетика
31 июля 2025 г. 11:36
SOCAR Polymer увеличил экспортную выручку на 12%

ООО SOCAR Polymer (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана, SOCAR), в январе-июне текущего года экспортировала продукцию на сумму $129 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на $13,9 млн или на 12,07% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Отметим, что в первом полугодии ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,8 млрд.

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Версия на английском языке SOCAR Polymer sees over 12% rise in export earnings
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Polymer” ixrac gəlirlərini 12 %-dən çox artırıb

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