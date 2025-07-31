SOCAR Polymer увеличил экспортную выручку на 12%

11-23

ООО SOCAR Polymer (дочерняя структура Государственной нефтяной компании Азербайджана, SOCAR), в январе-июне текущего года экспортировала продукцию на сумму $129 млн.

Как сообщает Report, об этом говорится в июльском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно данным, это на $13,9 млн или на 12,07% больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Отметим, что в первом полугодии ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $1,8 млрд.