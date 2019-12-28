SOCAR Polymer увеличил экспорт более чем в 18 раз за год

В январе-ноябре текущего года SOCAR Polymer экспортировал продукцию на 72,2 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на декабрьский "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель больше на 68,2 млн долларов или 18,95%.

Отметим, что SOCAR Polymer является первой в нефтехимической промышленности Азербайджана компанией, созданной на основе партнерства между государством и частным сектором. Проект SOCAR Polymer включает в себя заводы по производству полипропилена с годовой производительностью 180 тыс. тонн и производству полиэтилена высокой плотности производительностью 120 тыс. тонн в год. Открытие полипропиленового завода состоялось 18 июля 2018 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Италии Серджо Маттареллы.

Стоимость проекта составляет 816 млн долларов (включая НДС). Предприятие выпускает полипропилен и полиэтилен высокой плотности.