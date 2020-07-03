SOCAR Polymer планирует произвести до 2 тыс. тонн сырья для медмасок

SOCAR Polymer планирует произвести до 2 тыс. тонн сырья для медмасок в августе

В мае этого года на полипропиленовом заводе ООО SOCAR Polymer, расположенном на территории Сумгайытского химико-промышленного парка, было произведено около 611 тонн полипропилена HB 2 662 FS, пригодного для производства медмасок.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил заместитель начальника департамента организации мероприятий и связей с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, после производства очередной испытательной партии этого вида полимера в августе планируется произвести еще не менее 1 500-2 000 тонн продукции.

Он отметил, что после проведения исследования рынка необходимые объемы производства будут уточнены и утверждены.

В мае компанией SOCAR Polymer была изготовлена первая опытно-промышленная партия гомополимера пропилена марки HB 2662 FS, являющегося ведущим сырьем для производства защитных медицинских масок.

Гомополимеры используются для производства защитных масок, респираторов, одноразовой медицинской одежды, подгузников, тканей для мебели и строительного назначения, а также нетканых материалов, используемых при изготовлении геотекстиля.